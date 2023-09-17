Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 22:05

Cyberpunk 2077 запустили на смартфоне — результат огорчил

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Cyberpunk 2077.
Фото CD Project Red

Ютубер InfiniX запустил ПК-версию Cyberpunk 2077 на Android-смартфоне. Результат получился удручающим.

Для запуска парень использовал телефон REDMAGIC 7S Pro — у него 18 ГБ оперативки и 512 ГБ памяти. Игру получилось запустить при помощи эмулятора — FPS в игре не поднимался выше 10 кадров даже при самых низких настройках.

Несмотря на результат, многие пользователи отметили, что это все же большой шаг в мобильном гейминге:

«Это прямое доказательство того, что некоторые телефоны сейчас вполне работают на уровне некоторых ПК. Я уверен, что если бы у Cyberpunk 2077 был порт на Android, то игра работала бы без нареканий», — комментарий пользователя на YouTube.

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Победа «Спартака» — из серии «три очка не пахнут». Но эффект от нее покажет дерби с «Динамо»
Камила Валиева: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)
Синоптик спрогнозировал жару в Центральной России на следующей неделе
В США заявили об уничтожении Россией лучших подготовленных НАТО бригад ВСУ
Шольц назвал условие для начала мирных переговоров по Украине
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Геймеры выбрали лучшие игры для офиса

Парень преодолел 350 километров, чтобы поздравить Rockstar с юбилеем GTA 5
Новости
RSS RSS
Все новости