Cyberpunk 2077 запустили на смартфоне — результат огорчил

Ютубер InfiniX запустил ПК-версию Cyberpunk 2077 на Android-смартфоне. Результат получился удручающим.

Для запуска парень использовал телефон REDMAGIC 7S Pro — у него 18 ГБ оперативки и 512 ГБ памяти. Игру получилось запустить при помощи эмулятора — FPS в игре не поднимался выше 10 кадров даже при самых низких настройках.

Несмотря на результат, многие пользователи отметили, что это все же большой шаг в мобильном гейминге:

«Это прямое доказательство того, что некоторые телефоны сейчас вполне работают на уровне некоторых ПК. Я уверен, что если бы у Cyberpunk 2077 был порт на Android, то игра работала бы без нареканий», — комментарий пользователя на YouTube.