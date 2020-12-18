Cyberpunk 2077 удалили из PS Store

Компания Sony Interactive Entertainment удалила из PS Store новую игру Cyberpunk 2077, которая вышла несколько дней назад. Также всем желающим будут возвращены средства, потраченные на покупку игры для старого поколения консоли.

«SIE стремится к тому, чтобы все наши клиенты были довольны своим игровым опытом, поэтому мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до следующего уведомления. Как только мы получим подтверждение, что вы приобрели Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, мы начнем процесс возврата средств. Обратите внимание, что процесс возврата может зависеть от способа оплаты и финансового учреждения», — говорится в пресс-релизе на сайте Sony.