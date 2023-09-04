Cyberpunk 2077 сравнили со Starfield — игра от Bethesda оказалась хуже в мелочах

Пользователь с ником Prizzaa сравнил детали и мелочи из открытого мира в Cyberpunk 2077 и Starfield.

Ютубер сравнил падения с большой высоты в обеих играх, реакцию толпы на оружие и выстрелы и то, как колышется вода при ходьбе и выстрелам по ней.

Результат огорчил игроков:

«Самое грустное, что в «Киберпанке» даже далеко не лучшая физика воды...» — комментарий пользователя YouTube.

«Когда смотрел трейлеры, то было ощущение, что Bethesda использует те же шейдеры для воды в Starfield, которые использовали в Morrowind еще в 2002-м. Сейчас смотрю и радуюсь, что в очередной раз оказался прав», — комментарий пользователя YouTube.

«Помню, когда вышел «Киберпанк» и все сравнивали его с играми, которые были лучше во всем... А теперь «Киберпанк» ставят в пример — дожили...» — комментарий пользователя YouTube.

Starfield. Фото Bethesda

Также игроки неоднократно жаловались на то, что Starfield выглядит устаревшей, несмотря на высокие системные требования.