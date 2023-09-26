Cyberpunk 2077: Phantom Liberty уже на торрентах — в игре не было защиты

Долгожданное дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 вышло сегодня и сразу же успело попасть на торренты.

Оно и неудивительно, ведь «Призрачная свобода» вышла в GOG, а правила этого магазина запрещают использование какой-либо DRM-защиты.

Впрочем, на первый взгляд это не помешало продажам — пиковый онлайн базовой игры за последние 24 часа составил 246,705 игроков, что очень и очень неплохо для релиза почти трехлетней давности.