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22 февраля, 17:10

Cyberpunk 2 поднимет планку графики — для игры понадобится мощное железо

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Cyberpunk 2077.
Фото CD PROJEKT RED

Геймдиректор Cyberpunk 2077: Phantom Liberty поделился информацией о сиквеле.

Cyberpunk 2077.
Фото CD PROJEKT RED

По его словам, было бы здорово, если бы к моменту релиза Cyberpunk 2 на рынке было более продвинутое консольное железо, чтобы не произошло проблем, как с релизом Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One.

Cyberpunk 2077.
Фото CD PROJEKT RED

Что же касается разработки самой игры, то сейчас команда занимается созданием небольших концептов и играбельных прототипов.

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