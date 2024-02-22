Cyberpunk 2 поднимет планку графики — для игры понадобится мощное железо

Геймдиректор Cyberpunk 2077: Phantom Liberty поделился информацией о сиквеле.

Cyberpunk 2077. Фото CD PROJEKT RED

По его словам, было бы здорово, если бы к моменту релиза Cyberpunk 2 на рынке было более продвинутое консольное железо, чтобы не произошло проблем, как с релизом Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One.

Cyberpunk 2077. Фото CD PROJEKT RED

Что же касается разработки самой игры, то сейчас команда занимается созданием небольших концептов и играбельных прототипов.