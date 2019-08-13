CrowCrowd рассталась с российским составом по PUBG

Мультигейминг CrowCrowd сменил состав по PUBG. Организацию покинул российский ростер с чемпионом PUBG Nations Cup Дмитрием "Kemba7" Рожковым.

В новый ростер CrowCrowd вошли бывшие финские игроки Winstrike Team Тиму "teme" Кокко, Олли "Tiikzu" Саарикоски, Юна "NOOKIE" Нарванен, а также Миска "Mise" Малкамаки, ранее выступавший в коллективе Quickmath.

По итогам второй фазы PUBG Europe League бывший состав CrowCrowd финишировал на седьмом месте, заработав 15 тысяч долларов, а действующий финский расположился на 12-й строчке и остался без призовых.