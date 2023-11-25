Counter-Strike умирает? Онлайн побил новый антирекорд

Онлайн Counter-Strike 2 достиг рекордно низких значений. В ноябре среднее количество игроков равнялось 722 с небольшим тысячам, а пиковое — 1,176 тысячам. Для сравнения в октябре эти показатели составили 792 и 1,365 тысяч.

Вероятнее всего причиной оттока игроков стало плачевное состояние игры — баланс все еще хромает, а баги все еще мешают играть. Остались и старые проблемы в виде читеров. Valve продолжает выпускать патч за патчем, но, очевидно, этого все еще недостаточно.