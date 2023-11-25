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Сегодня, 22:02

Counter-Strike умирает? Онлайн побил новый антирекорд

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Valve

Онлайн Counter-Strike 2 достиг рекордно низких значений. В ноябре среднее количество игроков равнялось 722 с небольшим тысячам, а пиковое — 1,176 тысячам. Для сравнения в октябре эти показатели составили 792 и 1,365 тысяч.

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Вероятнее всего причиной оттока игроков стало плачевное состояние игры — баланс все еще хромает, а баги все еще мешают играть. Остались и старые проблемы в виде читеров. Valve продолжает выпускать патч за патчем, но, очевидно, этого все еще недостаточно.

Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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