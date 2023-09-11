Counter-Strike 2 загружается в два раза быстрее, чем CS:GO

Один из игроков сравнил время загрузки одного и того же уровня в Counter-Strike: Global Offensive и Counter-Strike 2. Разумеется, использовался один и тот же SSD. Результаты впечатляют: если в оригинальной версии игры загрузка занимает 32 секунды, то в обновленной — всего 16, двукратный прирост в скорости.

Похоже, что список улучшений Counter-Strike 2 не будет исчерпываться обновленными картами и освещением. Впрочем, Valve всегда славилась бережным отношением к производительности.