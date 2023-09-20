Counter-Strike 2 выйдет через 7 дней? На это намекнули сами разработчики

Valve оставили небольшой намек на что-то, связанное с грядущим киберспортивным шутером Counter-Strike 2.

Counter-Strike 2. Фото Valve

«Что делаете в следующую среду?», — написала студия в своем Twitter.

Игроки в сети говорят о том, что таким способом Valve намекает на открытый релиз CS2 27 сентября. Но не исключено, что это просто анонс большого обновления для Counter-Strike 2. Остается только ждать.

Ранее Valve говорила о том, что шутер выйдет в третьем квартале 2023 года.