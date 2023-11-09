Counter-Strike 2 получила новый патч — стрельба стала лучше

Counter-Strike 2 получила новый апдейт. В нем исправили многочисленные проблемы со звуком — теперь он лучше синхронизируется с картинкой, а отличать одни звуки от других стало проще.

Улучшилась и стрельба — теперь следы от пуль и трассеры будут лучше совпадать с тем, как их просчитывает сервер. Партии из четырех игроков теперь могут вместе искать матчи в режиме «Премьер», но вот кикнуть пятого игрока не из партии у них уже не выйдет. Разумеется, были исправлены и некоторые баги.