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Сегодня, 15:09

Counter-Strike 2 получила новый патч — стрельба стала лучше

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Valve

Counter-Strike 2 получила новый апдейт. В нем исправили многочисленные проблемы со звуком — теперь он лучше синхронизируется с картинкой, а отличать одни звуки от других стало проще.

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Улучшилась и стрельба — теперь следы от пуль и трассеры будут лучше совпадать с тем, как их просчитывает сервер. Партии из четырех игроков теперь могут вместе искать матчи в режиме «Премьер», но вот кикнуть пятого игрока не из партии у них уже не выйдет. Разумеется, были исправлены и некоторые баги.

Источник: Steam
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