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Сегодня, 14:25

Counter-Strike 2 отвратительно работает на GTX 1630 — игра запустилась лишь в 13 FPS

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.
Фото Valve

Портал Tech Power Up проверил 40 видеокарт на производительность в Counter-Strike 2. Хуже всех с тестом справилась GTX 1630.

Counter-Strike 2.
Фото Valve

С максимальными настройками графики в 1920x1080 игра справляется вполне стабильно, но с увеличением разрешения до 2560x1440 и 3840x2160 количество кадров стремительно падает вниз — 30 и 13 FPS соответственно.

Counter-Strike 2.
Фото Valve

Лучше всех с Counter-Strike 2 справляется GeForce RTX 4090 24 GB (и это неудивительно) — в 1920x1080 игра работает в 541 FPS. Видеокарта RTX 3060 (ее недавно признали народной) также отлично справляется с игрой в Full HD, 2K и 4K — 262, 178 и 92 кадра соответственно.

Cyberpunk 2077. GeForce RTX 3060 стала новой «народной» видеокартой, сместив с трона GTX 1650

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