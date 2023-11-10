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Call of Duty: Modern Warfare 3 закидали негативом — это одна из самых провальных частей серии

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Activision

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 обернулся настоящим провалом. Игру раскритиковали как журналисты, так и обычные игроки.

В настоящий момент оценка игры в Steam составляет 43/100 на основе 425 отзывов. Средний балл игровой прессы по оценке OpenCritic немногим выше — лишь 53/10, при этом игру порекомендовали всего 9% обзорщиков.

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Практически все замечают, что на игру выделили гораздо меньше времени, чем было нужно, и это заметно во всем. Но больнее всего пришлось сюжетной кампании — ее то и дело называют «худшей в серии».

А последний гвоздь в крышку гроба новой игры забил журналист Джейсон Шрайер, рассказавший о том, что из-за урезанного вдвое срока разработки сотрудникам студии пришлось работать над проектом по ночам и выходным.

Источник: OpenCritic
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