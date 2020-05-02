CitizenCon 2020 отменили из-за коронавируса
12:55
Организаторы CitizenCon 2020 перенесли мероприятие из-за пандемии коронавируса. Новые даты выставки пообещали сообщить позже, но предполагается, что она пройдет в 2021 году.
CitizenCon — выставка от разработчиков Star Citizen. В рамках события планировали отпраздновать десятилетие проекта. Авторы игры отметили, что мероприятие в честь годовщины пройдет в онлайне.
По данным Worldometer, общее число зараженных в мире достигло 3 414 945 человек. Зафиксировано 239 792 летальных исхода, 1 087 116 человек выздоровели.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/games/news/citizencon-2020-otmenili-iz-za-pandemii-koronavirusa
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