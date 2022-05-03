CIS Rejects победили NAVI в квалификациях к ESL One Stockholm Major

В матче сетки за третью квоту на ESL One Stockholm Major встретились команды NAVI и CIS Rejects. Матч завершился победой российского коллектива со счетом 2-1. Первая карта прошла за 25 минут и закончилась уверенной победой NAVI со счетом 25-2.

Вторая карта прошла за 34 минуты со счетом 43-12 в пользу CIS Rejects. Третья карта прошла за 45 минут, победа в матче досталась CIS Rejects со счетом третьей карты 37-27.

Матчи плей-офф первого дивизиона DPC 2021/2022 S2 для Восточной Европы проходят с 27 апреля по 2 мая в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 102 500 долларов США и 920 очков Dota Pro Circuit.