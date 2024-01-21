Чуть дороже пиццы — покупатели соревнуются за ноутбук в корпусе из картонной коробки

На одном из западных интернет-аукционов появился необычный лот — работающий ноутбук за 20 долларов. Столь низкая цена обусловлена тем, что его состояние оставляет желать очень, очень много лучшего.

И дисплей, и все остальные электронные «внутренности» приклеены к использованной коробке от пиццы при помощи изоленты. Автор утверждает, что изначально цена была вдвое ниже, но желающих купить это чудо техники оказалось слишком много, и потому он ее повысил.