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Что известно о разработке ремастеров TES 4: Oblivion и Fallout 3? Игроки расстроятся

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Skyblivion, неофициальный ремейк TES 4: Oblivion.
Фото Bethesda Softworks/TESRenewal

Благодаря документам из судебного процесса с участием Microsoft мы знаем, что в 2021 году компания рассчитывала на выход ремастеров The Elder Scrolls 4: Oblivion и Fallout 3. Затем появились слухи о том, что над ними работает студия InExile, известная по Wasteland 2 и 3.

Skyblivion, неофициальный ремейк TES 4: Oblivion. Dishonored 3, ремастеры TES 4: Oblivion и Fallout 3 — стало известно, что разрабатывает Bethesda

Но, если доверять информации от проверенного инсайдера Джейсона Шрайера, на самом деле ничем подобным InExile не занимается. А это значит, что проекты запросто могли отменить ради Starfield или других новых игр.

Источник: Twitter
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