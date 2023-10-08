Что известно о разработке ремастеров TES 4: Oblivion и Fallout 3? Игроки расстроятся

Благодаря документам из судебного процесса с участием Microsoft мы знаем, что в 2021 году компания рассчитывала на выход ремастеров The Elder Scrolls 4: Oblivion и Fallout 3. Затем появились слухи о том, что над ними работает студия InExile, известная по Wasteland 2 и 3.

Но, если доверять информации от проверенного инсайдера Джейсона Шрайера, на самом деле ничем подобным InExile не занимается. А это значит, что проекты запросто могли отменить ради Starfield или других новых игр.