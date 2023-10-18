Читеры в Counter-Strike 2 становятся все наглей — теперь они врываются на базу врага до начала раунда

Анти-чит от Valve продолжает показывать себя во всей красе — каждый раз в CS2 читеры становятся все наглее.

На этот раз читеры при помощи стороннего софта смогли телепортироваться на вражескую базу до начала раунда и расстрелять всю команду за доли секунды. Это далеко не первый случай таких читеров.

Valve пытается бороться с нарушителями своей новой анти-чит системой, но пока что у них это не очень хорошо выходит, как и исправлять баги в игре.