Читерство или нет? Набор для геймеров поможет им побеждать в играх

Компания AI Shark анонсировала набор предметов для геймеров, который поможет им добиваться лучших результатов в соревновательных играх. Так, мышь и геймпад автоматически регулируют чувствительность, клавиатура сама предлагает макросы на основе наиболее часто нажимаемых кнопок, а наушники со звуковой картой будут «определять звуковые паттерны в игре, чтобы предоставить стратегическое превосходство».

Теоретически, искусственный интеллект этих предметов не жульничает, а просто занимается тонкой настройкой за игрока. На практике же все не столь однозначно — тем более, что изначально AI Shark называлась GameShark и занималась продажей устройств для читерства.