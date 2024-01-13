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Сегодня, 15:54

Читерство или нет? Набор для геймеров поможет им побеждать в играх

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото AI Shark

Компания AI Shark анонсировала набор предметов для геймеров, который поможет им добиваться лучших результатов в соревновательных играх.

Так, мышь и геймпад автоматически регулируют чувствительность, клавиатура сама предлагает макросы на основе наиболее часто нажимаемых кнопок, а наушники со звуковой картой будут «определять звуковые паттерны в игре, чтобы предоставить стратегическое превосходство».

Теоретически, искусственный интеллект этих предметов не жульничает, а просто занимается тонкой настройкой за игрока. На практике же все не столь однозначно — тем более, что изначально AI Shark называлась GameShark и занималась продажей устройств для читерства.
Источник: TG-канал Epic Games Store
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