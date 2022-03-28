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28 марта, 21:29

CHILLAX победили Winter Bear в матче DPC лиги второго дивизиона Европы

Читать «СЭ» в
CHILLAX победили Winter Bear.

CHILLAX со счетом 2:0 обыграл Winter Bear в рамках DPC лиги второго дивизиона Европы. В течение обеих карт CHILLAX уверенно владели преимуществом, начиная с лейнинга и отыгрывая на ошибках соперника, заканчивали до 30-й минуты.

Матчи второго дивизиона DPC 2021/2022 S2 для Европы проходят с 14 марта по 20 апреля.

Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 75 000 долларов США и два слота в первый дивизион чемпионата.

Гэсэр Галсанов

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