CHILLAX победили Winter Bear в матче DPC лиги второго дивизиона Европы

CHILLAX со счетом 2:0 обыграл Winter Bear в рамках DPC лиги второго дивизиона Европы. В течение обеих карт CHILLAX уверенно владели преимуществом, начиная с лейнинга и отыгрывая на ошибках соперника, заканчивали до 30-й минуты.

Матчи второго дивизиона DPC 2021/2022 S2 для Европы проходят с 14 марта по 20 апреля.

Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 75 000 долларов США и два слота в первый дивизион чемпионата.

Гэсэр Галсанов