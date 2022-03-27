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CHILLAX и Winstrike прошли в полуфинал верхней сетки D2CL

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CHILLAX и Winstrike прошли в полуфинал верхней сетки D2CL.

CHILLАX и Winstrike прошли в полуфинал верхней сетки D2CL, победив Empire и AS Monaco Gambit.

Матч Winstrike против AS Monaco Gambit закончился со счетом 2-1 в пользу команды Никиты «Daxak» Кузьмина. Отдав первую карту сопернику, Winstrike выиграли две следующие с большим отрывом.

Матч между Chillax и Empire прошел быстрее и закончился со счетом 2-0.

Winline Dota 2 Champions League 2022 Season 8 — очередной сезон онлайн-лиги для команд из Западной и Восточной Европы. В соревновании принимают участие 18 команд: 4 получили прямые приглашения в плей-офф, 10 — прямое приглашение в групповую стадию, а оставшиеся 4 определились по итогам открытых отборочных. Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов.

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