Чернышенко поздравил российскую команду Team Spirit с победой на чемпионате мира по Dota 2

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что успех российской команды Team Spirit на чемпионате мира по игре Dota 2 — The International еще раз привлек внимание к спорту и цифровым технологиям.

«Наши поздравления команде Team Spirit — новому мировому лидеру в киберспорте. Ребята безошибочно провели турнир International в Бухаресте, а в финале, за которым в пиковый момент наблюдали более миллиона болельщиков, уверенно обыграли соперника из Китая, — цитирует ТАСС Чернышенко. — Команды-участники разыграли призовой фонд в $ 40 млн — это подтверждает, что интерес к киберспорту растет и среди спортивных поклонников, и среди коммерческих спонсоров».

«Победа российских игроков в столь масштабном международном турнире еще раз концентрирует внимание нашего общества к видам спорта, объединяющим две важнейшие составляющие современной жизни: спорт и цифровые технологии. В 2023 году мы увидим лучших игроков киберспорта и других цифровых спортивных дисциплин в проекте «Futurous — Игры будущего». Россия готова стать хозяйкой турнира, чтобы вовлечь в это движение людей со всего мира», — добавил Чернышенко.

В гранд-финале турнира Team Spirit в составе россиян Ярослава Найденова (Miposhka), Магомеда Халилова (Collapse), Александра Хертека (Torontotokyo), а также украинцев Мирослава Колпакова (Mira) и Ильи Мулярчука (Yatoro) обыграла со счетом 3-2 китайскую организацию PSG LGD, партнером которой является французский футбольный клуб «ПСЖ».