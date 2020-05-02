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Чемпионат по файтингам EVO 2020 перенесли в онлайн

08:35

Организаторы Evolution Championship Series 2020 по файтингам объявили об отмене LAN-турнира из-за пандемии коронавируса. Соревнование проведут в онлайн-формате.

В 2020 году EVO планировали провести с 31 июля по 2 августа в Лос-Анджелесе. Организаторы уже начали возвращать средства за билеты и бронирование номеров в отеле.

Информация о датах и формате проведения онлайн-чемпионата будет опубликована в ближайшее время. Регистрация участников EVO 2020 начнется на следующей неделе.

Evolution Championship Series — турнир по файтингам, который проводят с 1996 года.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/games/news/chempionat-po-faitingam-evo-2020-perenesli-v-onlain

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