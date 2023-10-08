«Человек-паук 2» займет больше места, чем оригинал и Spider-Man: Miles Morales

Стало известно, что Marvel's Spider-Man 2 будет занимать 88,5 гигабайтов на SSD PlayStation 5. Это заметно превышает размеры как ремастера первой части, так и Spider-Man: Miles Morales — первая весила 71 Гб, а вторая — 50 Гб.

Впрочем, ранее сообщалось, что игра будет занимать 98 гигабайтов, поэтому вполне вероятно, что выше речь шла о версии «Человека-Паука 2» без патча первого дня, после которого он «потолстеет» еще на 9 с половиной гигабайтов.