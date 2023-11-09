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Сегодня, 17:50

Человек-паук 2 продался очень хорошо — третья часть не за горами?

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Insomniac Games

Sony раскрыла некоторые цифры своего игрового подразделения. В частности, стало известно, что «Человек-паук 2» от студии Insomniac Games разошелся тиражом в 5 миллионов копий — и это всего за 11 дней! Причем половина этого числа набралась в первые сутки продаж.

Spider-Man 2. Spider-Man 2 стала самой продаваемой игрой Sony — за день ее купили почти 3 миллиона раз

Надо сказать, что первая часть продалась тиражом в 9 миллионов копий за 48 дней с момента релиза — у сиквела есть все шансы перегнать показатели оригинала.

Источник: TG-канал WELOVEGAMES
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