Человек-паук 2 продался очень хорошо — третья часть не за горами?

Sony раскрыла некоторые цифры своего игрового подразделения. В частности, стало известно, что «Человек-паук 2» от студии Insomniac Games разошелся тиражом в 5 миллионов копий — и это всего за 11 дней! Причем половина этого числа набралась в первые сутки продаж.

Надо сказать, что первая часть продалась тиражом в 9 миллионов копий за 48 дней с момента релиза — у сиквела есть все шансы перегнать показатели оригинала.