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Чего не хватает в Mortal Kombat 1? Игроки ждут контент, кастомизацию и диалоги

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

Положительная реакция игроков на Mortal Kombat 1 не мешает некоторым из них обращать внимание на недоработки. На Reddit обсудили, чего больше всего не хватает новой части самого известного файтинга.

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Чаще всего вспоминали недостаток контента — например, меньшее по сравнению с предыдущими играми количество бойцов на старте. Досталось и недостатку опций кастомизации — геймеры привыкли, что игра позволяет гораздо сильнее разнообразить собственных бойцов. А кому-то не хватило диалогов в режиме башен, успевших полюбиться в предыдущих частях.

Впрочем, все это объясняется просто — много времени и ресурсов разработчиков ушло на систему камео.

Источник: Reddit
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