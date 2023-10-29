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Сегодня, 11:58

Cетка плей-офф The International 2023: LGD сразится с Gladiators за право сыграть в финале с Team Spirit

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Valve/Flickr

Team Spirit стоит в шаге от победы на The International 2023 — остался всего один матч. Но против кого он будет — еще только предстоит выяснить.

Team Spirit. The International 2023: полуфиналы лузеров и финал виннеров — превью матчей, сетка и расписание
Сетка плей-офф The International 2023.
Фото Valve

Китайская LGD Gaming сразится против канадской Gaming Gladiators уже сегодня, в 20:00 по Москве. Победители и станут оппонентами Team Spirit — финальный матч состоится в ночь с 29 на 30 октября, начавшись ровно в 00:00 по Москве.

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