Cетка плей-офф The International 2023: LGD сразится с Gladiators за право сыграть в финале с Team Spirit

Team Spirit стоит в шаге от победы на The International 2023 — остался всего один матч. Но против кого он будет — еще только предстоит выяснить.

Сетка плей-офф The International 2023. Фото Valve

Китайская LGD Gaming сразится против канадской Gaming Gladiators уже сегодня, в 20:00 по Москве. Победители и станут оппонентами Team Spirit — финальный матч состоится в ночь с 29 на 30 октября, начавшись ровно в 00:00 по Москве.