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Цены на скины в Counter-Strike 2 продолжают падать — коллекционеры массово теряют деньги

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.
Фото Valve

На торговой площадке Steam существенно дешевеют скины для Counter-Strike 2 — коллекционеры теряют сотни долларов.

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Изначально падение цен заметили в сентябре, но тенденция сохраняется до сих пор. Во многом это связано с тем, что у Counter-Strike 2 с каждым днем падает онлайн игроков — геймеры обосновывают это как большим количеством багов, так и бесчисленными читерами, с которыми не справляется анти-чит система.

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