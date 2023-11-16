Цены на скины в Counter-Strike 2 продолжают падать — коллекционеры массово теряют деньги

На торговой площадке Steam существенно дешевеют скины для Counter-Strike 2 — коллекционеры теряют сотни долларов.

Изначально падение цен заметили в сентябре, но тенденция сохраняется до сих пор. Во многом это связано с тем, что у Counter-Strike 2 с каждым днем падает онлайн игроков — геймеры обосновывают это как большим количеством багов, так и бесчисленными читерами, с которыми не справляется анти-чит система.