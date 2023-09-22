Цены на новый iPhone 15 не радуют — дешевле 125 тысяч купить не получится

Цены на iPhone 15 в России не отличаются демократизмом. Самая обыкновенная модель продается от 124 990 рублей, а самая «навороченная» iPhone 15 Max Pro — за 189 990 рублей. Между ними расположились iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro — 139 990 и 154 990 рублей соответственно.

Впрочем, поклонников продукции фирмы Apple это не остановило — на топовую модель пришлось сразу 55% предзаказов. Еще 40% ушло на iPhone 15 Pro, а вот обычный iPhone 15 и iPhone 15 Plus собрали всего 3% и 1% соответственно.