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Сегодня, 18:55

Цены на мобильный интернет станут заметно дороже

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Сим-карта.
Фото Global Look Press

В следующем году мобильный интернет по стандарту 4G может подорожать до десяти раз. Все дело в истечении срока льготных условий предоставления радиочастотного спектра.

Говоря проще, сейчас государство делает серьезную скидку тем компаниям, которые работают с 4G (LTE) — изначально таким образом поощрялось распространение перспективной технологии.

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Но спустя годы о перспективности 4G говорить уже трудно, поэтому скидка исчезнет. А это значит, что операторам придется компенсировать заметно возросшие расходы за счет абонентской платы.

Источник: Известия
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