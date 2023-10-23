Цены на интернет в России вырастут на 10-15 процентов

Цены на домашний интернет уже в 2024 году могут подняться на 10-15 процентов.

По информации от крупных провайдеров, опрошенных Telecom Daily, это связано с ростом цен на оборудование и доставку из-за санкций, а также дефицит кадров.

Провайдеры также подчеркнули, что сделают все возможное, чтобы тарифы остались доступными для большинства пользователей.

Для этого компании планируют индексировать цены, чтобы сохранить качество услуг. В ФАС и в Министерстве цифрового развития отметили, что пока не видят предпосылок для роста цен.