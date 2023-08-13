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Сегодня, 16:44

Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет не только на PS5 и Xbox Series, но и на старых консолях

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Call of Duty

Похоже, прошлое поколение консолей еще свое не отжило, и это несмотря на проблемный релиз Cyberpunk 2077 и отсутствие современных блокбастеров вроде Starfield и Baldur's Gate 3. В Сети появилась информация, что Playstation 4 и Xbox One посетит Call of Duty: Modern Warfare 3.

И хотя само по себе это не удивительно — для игры с упором на онлайн особенно важно количество игроков с устаревшими устройствами — до сих пор многие считали, что MW3 выйдет исключительно на новом поколении. Теперь остается дождаться самой игры — в свое время порт Black Ops 3 на PS3 и Xbox 360 оказался весьма проблемным.

Call of&nbsp;Duty: Modern Warfare 3. В Call of Duty: Modern Warfare 3 можно будет перенести оружие из предыдущей части

Источник: https://comicbook.com/
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