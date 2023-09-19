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Call of Duty: Modern Warfare 3 не будут продавать в России из-за жестокости к русским

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Call of Duty: Modern Warfare 2.
Фото Activision

Крупнейшие ритейл-сети вроде DNS и «М.Видео» не станут продавать Call of Duty: Modern Warfare 3. Такое решение связано со сценами, изображающими насилие по отношению к россиянам.

В частности, речь идет о знаменитой сцене в аэропорту из миссии «Ни слова по-русски», изначально появившейся в Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 года выпуска — там игрок мог расстреливать безоружных мирных людей в терминале московского аэропорта. Видимо, «ремейк» этой сцены ожидается и в новой игре.

Разумеется, такой выбор ритейлеров объяснется не только патриотизмом — руководство магазинов старается избежать возможных проблем с законом.

Источник: РБК
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