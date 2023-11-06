Call of Duty: Modern Warfare 3 массово возвращают в магазины — игру можно пройти за 3 часа

Некоторые игроки, которым достался ранний доступ к Call of Duty: Modern Warfare 3, успели не просто пройти ее, но и вернуть за игру деньги. Сделать это было несложно — при желании пробежать кампанию можно за 2-3 часа.

Впрочем, вернуть деньги удавалось и по истечении этого срока — достаточно было пожаловаться на недостаток контента в игре за 70 долларов.

Возможно, некоторые из них купят издание подешевле для мультиплеера — именно так в свое время произошло со Starfield.