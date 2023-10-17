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Сегодня, 19:33

Call of Duty: Black Ops и другие игры Activision подорожали в Steam до 24 раз

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Call of Duty: Black Ops 2.
Фото Activision

Microsoft закрыла сделку по приобретению Activision Blizzard совсем недавно, но сидеть без дела новые владельцы явно не собираются — цены на продукты издательства внезапно взлетели сразу в нескольких регионах.

Активы, которые получит Microsoft в&nbsp;результате сделки. World of Warcraft, StarCraft, Diablo и другие игры Blizzard будут принадлежать Microsoft?

Среди них — хорошо знакомые русским геймерам Турция и Аргентина. В последней стоимость Call of Duty: Black Ops 2 взлетела сразу в 24 (!) раза — с тысячи песо, или 279 рублей, до 24 тысяч песо, или 6687 рублей. В Турции игра стоит несколько дешевле, но все равно немало — 1560 лир или 5450 рублей.

Похожие новости приходили и с других платформ. Повышения цен неизбежны для регионов с нестабильными валютами — и не в последнюю очередь из-за того, что местные аккаунты начинают заводить пользователи из других стран.

К счастью, Россию изменения цен не коснулись — игры Activision Blizzard недоступны для покупки в нашем регионе. «Если у вас нет собаки — ее не отравит сосед».

Источник: TG-канал
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