Бывший менеджер cybercats: «У меня иногда возникали мысли, что что-то нечистое»

Бывший менеджер cybercats Михаил FILIP_FILIPSOV Турчин высказался о слухах вокруг состава команды.

«Когда собирали состав, было очень трудно найти игроков. Мы тестили несколько вариантов на керри и решили взять Альберта, так как это молодой игрок высокого ранга. В прошлом за ним не замечалось каких-либо скандалов, кроме инцидента с ATF», — приводит Metaratings.ru слова Турчина.

Также он отметил, что в cybercats ранее были подозрения на участие киберспортсменов в договорных матчах. Но в нынешнем составе, по его словам, игроки просто демонстрировали некачественную игру.

«У меня иногда возникали мысли, что что-то нечистое, но думаю, что это была паранойя. Парни на буткемпе, было трудно проворачивать махинации, если в этом не замешаны все. Конечно, после первых побед я успокоился и начал верить в лучшее. Не знаю, виноват ли Альберт. Мне кажется, что просто вся команда играла плохо и вопросы надо задавать тренеру», — добавил менеджер.

Ранее cybercats проводила внутреннее расследование, связанное с причастием керри команды Альберта alberkaa Черноиванова к участию в договорных матчах. 6 апреля представители организации предоставили доказательства невиновности игрока.