Бывшая порноактриса Саша Грей провела стрим в образе Принцессы Леи

Бывшая порноактриса Марина Энн Хэнцис, известная под псевдонимом Саша Грей, провела специальный стрим, приуроченный к Дню Звездных войн. Для этого стримерша нарядилась в костюм одной из главных героинь франшизы — принцессы Леи Органы.

Саша Грей начала карьеру стримера летом 2019 года. На ее канал на Twitch подписано более 400 тысяч человек.

Стрим в честь Дня «Звездных войн» длился 4 часа. В это время актриса ни во что не играла, а смотрела подборки видеороликов.

Саша Грей завершила карьеру порноактрисы в 2011 году. С тех пор она снимается в непорнографических фильмах, занимается музыкой и пишет книги.

4 мая фанаты традиционно отмечают День «Звездных войн» из-за созвучия даты на английском (may the fourth) с началом знаменитой цитаты франшизы: «Да пребудет с тобой Сила» («May the Force be with you»).