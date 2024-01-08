Будущее наступило: Samsung показала первый в мире прозрачный microLED-дисплей

Одной из главных новинок Samsung First Look 2024 стала прозрачная, безрамочная и сравнительно тонкая (всего около сантиметра) microLED-панель. Разумеется, прозрачные дисплеи встречались и раньше.

Однако новые технологии позволяют достигать значительно более высокого уровня цветопередачи и четкости даже в условиях хорошего освещения.

Некоторые журналисты отмечали, что панель создавала эффект голограммы — казалось, что изображения словно висят в воздухе сами по себе. Впрочем, на видео этого разглядеть не получится.