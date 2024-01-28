Будущее наступило — нейросеть от Google делает ролики, которые не отличить от реальности

Google показала нейросеть Lumiere, предназначенную для создания видео — и выглядит новинка очень и очень впечатляюще.



Lumiere генерирует 5-секундные ролики по текстовому запросу или по существующему изображению. Более того, она позволяет редактировать уже готовые видео — например, поменять цвет или фасон платья на идущей женщине.

Разумеется, это не первая нейросеть с подобными возможностями. Но результаты работы Lumiere выглядят очень реалистично — настолько, что иногда их трудно отличить от «живой» съемки. Информации о том, поступила ли нейросеть в общий доступ и как ее собирается использовать Google, пока нет.