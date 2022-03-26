Бразильскую команду Alpha7 Esports обвинили в применении допинга

Генеральный директор Rise Esports Гейсон предположил, что игроки Alpha 7 Esports употребляют допинг во время официальных турниров.

Речь идет о стимуляторе под названием Venvanse, используемый для лечения СДВГ. Препарат повышает бдительность и улучшает настроение.

В ответ Alpha7 Esports заявила, что подаст в суд на некоторых членов сообщества, которые оклеветали компанию. Кроме того, они заявили, что будут полностью сотрудничать с официальными лицами до тех пор, пока вопрос не будет решен.

Tencent занялся расследованием, поскольку Venvanse запрещен большинством спортивных и киберспортивных федераций по всему миру.

Стоит отметить, что игроки Alpha7 Esports являются одной из лучших команд Бразильской про-сцены по PUBG Mobile.