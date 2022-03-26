Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 17:48

Бразильскую команду Alpha7 Esports обвинили в применении допинга

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Игроки Alpha7 Esports , которых обвинили в применении допинга.

Генеральный директор Rise Esports Гейсон предположил, что игроки Alpha 7 Esports употребляют допинг во время официальных турниров.
Речь идет о стимуляторе под названием Venvanse, используемый для лечения СДВГ. Препарат повышает бдительность и улучшает настроение.

В ответ Alpha7 Esports заявила, что подаст в суд на некоторых членов сообщества, которые оклеветали компанию. Кроме того, они заявили, что будут полностью сотрудничать с официальными лицами до тех пор, пока вопрос не будет решен.

Tencent занялся расследованием, поскольку Venvanse запрещен большинством спортивных и киберспортивных федераций по всему миру.

Стоит отметить, что игроки Alpha7 Esports являются одной из лучших команд Бразильской про-сцены по PUBG Mobile.

Источник: https://www.sportskeeda.com/esports/news-pubg-mobile-team-alpha-7-responds-drug-use-allegations
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Аскаров не заметит соперника, а Борщев еще раз влюбит в себя Уайта. Прогнозы на турнир UFC Fight Night 205
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Blizzard разослала игрокам опросы про аддон для World of Warcraft
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости