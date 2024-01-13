Бородатая шутка стала реальностью — появился унитаз для геймеров

В свое время многочисленные аксессуары для геймеров с разноцветной подсветкой породили шутки о «геймерском унитазе от Razer». Что же, теперь эта шутка воплотилась в реальность — правда, в образе изделия фирмы Kohler.

«Умный унитаз» Kohler Numi 2.0 сам поднимает и опускает крышку и сиденье, обладает встроенным голосовым помощником и, все правильно, RGB-подсветкой. Стоит такое чудо сантехники «всего-то» $ 11 500 или 2 660 000 рублей.