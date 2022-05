BOOM сыграли в ничью с T1, Tundra победили Beastcoast

В рамках группового этапа Esl One Stockholm Major по Dota 2 прошли матчи BOOM vs T1 и Tundra vs Beastcoast. Счет встречи BOOM и T1: 1-1, Tundra победила Beastcoast 2-0.

В результате состоявшихся игр положение в таблице для этих команд изменилось таким образом:

Группа А

1. Tundra Esports — 7 очков

2. T1- 6 очков

3. BetBoom — 5 очков

4. BOOM — 5 очков

5. OG — 3 очка

6. Beastcoast — 3 очка

7. Evil Geniuses — 1 очко

ESL One Stockholm Dota Major 2022 проходит с 12 по 22 мая в Стокгольме, Швеция. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 500 тысяч долларов и 3 530 очков Dota Pro Circuit.