BOOM победили Execration в DPC SEA Division 1

Чемпион прошлого сезона DPC в Юго-Восточной Азии команда BOOM победила Execration со счетом 2:1 в рамках второго сезона первого дивизиона DPC лиги в ЮВА.

На первой карте матча BOOM уступили со счетом 25:25, а вторая карта закончилась поражением Execration (7:34). На третьей карте BOOM вновь уверенно справились со своим оппонентом — 43:13.

BOOM занимают второе место в турнирной таблице региона. Панее им было засчитано техническое поражение в матче с Nigma Galaxy SEA, на буткемпе команды отсутствовало электроснабжение.

Игра в первом дивизионе DPC для Юго-Восточной Азии проходят с 16 марта по 21 апреля. Восемь коллективов разыгрывают 205 000 долларов США и три слота на ESL One Stockholm Dota Major 2022.