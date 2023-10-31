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31 октября, 23:45

Бомба в Counter-Strike 2 может уплыть — такую деталь заметили игроки

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.
Фото Valve

Движок Source 2 продолжает показывать себя во всей красе — в Counter-Strike 2 бомба может уплыть у игроков из-под носа.

Такую возможность геймеры заметили на карте Ancient — на базе террористов есть вода, в которой игроки могут «потерять» C4.

Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 удалось запустить на оборудовании стоматолога

Многие неоднократно отмечали, что у CS2 есть огромный потенциал, но сейчас игра до сих пор находится в сыром состоянии — в ней постоянно находят новые критические баги и глитчи. Еще одной фундаментальной проблемой шутера является засилье читеров — с ними у Valve борьба получается не особо успешно.

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