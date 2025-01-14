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Больше не повторится? Роскомнадзор объяснил причину сбоя в работе сервисов

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Ранее в Рунете произошел массовый сбой, который заметили многие пользователи. Роскомнадзор уже устранил причину неполадок — об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

«Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — цитируют «Известия» слова представителя Роскомнадзора.

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Тем временем эксперты уверены, что сбои будут возникать снова. «Такие обвалы Рунета происходят регулярно во время учений РКН, но выводов из этого никаких, очевидно, сделано не было. Повторяться такие сбои будут постоянно», — заявил в комментарии «Деловому Петербургу» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Источник: Известия
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