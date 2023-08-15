Боится конкуренции? Русская хакерша EMPRESS жестко раскритиковала других хакеров

Русская хакерша EMPRESS не перестает собирать вокруг себя пристальное внимание геймеров — на этот раз она поддала жесткой критике своих «коллег по цеху» из группировки SKIDROW. Причиной ее критики стала система видеоигровой защиты Denuvo в игре Fe.

Защиту, по словам EMPRESS, хакеры SKIDROW не смогли взломать и просто обманули игроков, используя для взлома уязвимость движка игры.

«Почему бы вам не попробовать взломать любую другую игру без движка Unity? Вы не сможете справиться даже с устаревшими версиями Denuvo, неудачники!», — написала EMPRESS.

Самой EMPRESS обновленную версию Denuvo 17 удалось взломать в игре Judgment — система защиты продержалась чуть меньше года.