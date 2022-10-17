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Сегодня, 11:43

Blowyourbrain считает, что Team Spirit может претендовать на топ-3 TI11

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Аналитик студии FISSURE Владислав Blowyourbrain Морозюк поделился мнением об игровой форме Team Spirit на The International 11.

«Игра против Team Secret показала, что Spirit находится в хорошей форме. Я думаю, что у команды есть все шансы претендовать на топ-3 турнира. Spirit выглядит очень сильно. Но, как мне кажется, нужно чуток подкорректировать драфты, найти свою игру, и тогда будет все хорошо. Мы все помним, как на прошлом TI команда начинала и потом разогналась. Мне кажется, данный турнир не станет исключением. Team Spirit также соберется и покажет достойную игру», — приводит слова Морозюка Cybersport.Metaratings.ru.

Матч Team Secret — Team Spirit завершился вничью. Команды не смогли выявить победителя и разделили турнирные очки.

Основной этап The International 11 состоится с 15 по 30 октября. 20 команд разыграют как минимум 13,5 миллиона долларов призовых.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/blowyourbrain-u-team-spirit-est-vse-sansy-pretendovat-na-top-3-ti11-51368/
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