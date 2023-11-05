Блогер MrBeast помог африканцам справиться с жаждой

MrBeast, самый популярный YouTube-блоггер в мире, известен социальными экспериментами и очень высокими наградами для их участников. Разумеется, его не раз критиковали за то, что потратить те же самые деньги можно было бы с большей пользой для общества.

Именно так MrBeast и поступил — его команда пробурила 100 скважин в Камеруне, Кении, Сомали, Уганде и Зимбабве. Таким образом доступ к чистой воде получили более полумиллиона африканцев.



Останавливаться на достигнутом блогер не собирается — он запустил сайт, где можно сделать пожертвования на дальнейшее бурение скважин.