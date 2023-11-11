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Blizzard теряет лучшие кадры — ушел человек, ответственный за визуальный стиль всех игр студии

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Warcraft.
Фото Blizzard

Из Blizzard ушел Сэмуайз Дидье — художественный директор, вложивший в творения студии 32 года своей жизни.

Warcraft.
Фото Blizzard

За такой внушительный срок Дидье поработал над Warcraft, StarCraft, Diablo, The Lost Vikings, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch и Warcraft Rumble. Именно он отвечал за узнаваемый и яркий визуальный стиль студии.

«Я здесь вырос. Я узнал, как пользоваться компьютером. Я научился пользоваться Photoshop. Я узнал, как создавать интерфейсы и рисовать тысячи кнопок. Я научился превращать рисунки в 3D-модели, добавлять текстуры, анимировать их и даже заставлять стрелять огненными шарами и лазерами. Я видел, как мои работы оживают! Более того, я работал над одними из величайших игр на белом свете. Спасибо тебе, Blizzard, за все!», — рассказал Дидье.

Пока что неизвестно, чем планирует заниматься Дидье после своей отставки. Но за его творениями можно продолжать следить на YouTube-канале, где он показывает процесс рисования различных артов.

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