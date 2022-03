Blizzard разослала игрокам опросы про аддон для World of Warcraft

На сайте Reddit, появился пост, в котором опубликованы детали нового опроса от разработчиков World of Warcraft. Игроки подозревают, что компания готовит анонс классической версии дополнения потому что опрос включает в себя вопросы про Wrath of the Lich King Classic.

На ресурсе Noob Club также отметили, что в декабре 2020 года компания проводила схожий опрос и спустя 2 месяца состоялся анонс The Burning Crusade Classic.

Ранее, в марте датамайнеры обнаружили упоминание аддона в файлах The Burning Crusade Classic. Возможно, Blizzard планирует запустить сервера Wrath of the Lich King Classic.

Официально Blizzard представит следующее дополнение для World of Warcraft 19 апреля.