Blizzard разочаровывает, а корейцы — нет: героиней нового экшена стала фотомодель

Пока западные компании делают женских персонажей все менее и менее привлекательными, ссылаясь на борьбу с объективизацией, Восток идет в противоположную сторону.



Стало известно, что главную героиню находящегося в разработке слэшера Stellar Blade создавали на основе внешности южнокорейской фотомодели Син Джэ-юнь. Разработчики озаботились 3D-сканированием, чтобы в точности передать формы девушки — и там есть что передавать.