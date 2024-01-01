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Blizzard разочаровывает, а корейцы — нет: героиней нового экшена стала фотомодель

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Sony

Пока западные компании делают женских персонажей все менее и менее привлекательными, ссылаясь на борьбу с объективизацией, Восток идет в противоположную сторону.


Стало известно, что главную героиню находящегося в разработке слэшера Stellar Blade создавали на основе внешности южнокорейской фотомодели Син Джэ-юнь. Разработчики озаботились 3D-сканированием, чтобы в точности передать формы девушки — и там есть что передавать.

Источник: Gamerant
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